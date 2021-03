Pagani Huayra R - 1 050 kg e 850 CV per l' hypercar da pista

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo diversi teaser, laha tolto i veli allaR. Progettata esclusivamente per lae non omologata per l'uso stradale, l'è nata dal desiderio di Horaciodi creare un'erede della Zonda R. La sportiva estrema sarà prodotta in soli 30 esemplari, ognuno dei quali verrà proposto ai collezionisti con un prezzo di partenza di 2,6 milioni di euro tasse escluse. I futuri proprietari potranno guidare laR anche durante eventi organizzati dalla stessasu alcuni dei circuiti più famosi al mondo, supportati dagli stessi tecnici e meccanici che si sono occupati della progettazione e della realizzazione della vettura. Solo 1.050 kg a secco. L'è nata dalla collaborazione con la Hwa di Affalterbach, azienda ...

R (2021) 18 Una tonnellata di downforce. Lanon è scesa nei dettagli in merito al funzionamento dell'aerodinamica attiva, ma ha precisato che ogni linea e superficie di questa ...Mancano solo poche settimane al debutto definitivo, non ci resta che attendere che quel telo nero venga sollevato per poter ammirare la nuovaR in tutto il suo splendore.Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email ...Pagani continua nella sua sapiente opera di teasing in merito alla attesissima Huayra R; dopo aver diffuso un video in cui si poteva godere del sound del motore V12 e una foto del gigantesco alettone ...