Outriders: il titolo non avrà la chat vocale al lancio ma gli sviluppatori promettono di “rimediare in qualche modo” (Di giovedì 18 marzo 2021) In un’intervista People Can Fly ha parlato di Outriders e del problema della mancanza della chat vocale. Ecco i dettagli Gli sviluppatori di Outriders, People Can Fly, hanno sottolineato in non poche occasioni che questo non si tratterà del solito titolo multiplayer pieno basato sulle microtransazioni (anzi queste ultime non ci saranno proprio) e, sebbene sembri che il prossimo sparatutto RPG differirà da altri giochi del suo genere in diversi modi, è comunque un titolo che punta porre molta enfasi sul cooperativo e il multiplayer. La chat vocale è una funzionalità piuttosto importante per un gioco del genere, ma purtroppo si tratta di una feature che sembra non sarà inclusa in Outriders, o almeno non in senso ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 marzo 2021) In un’intervista People Can Fly ha parlato die del problema della mancanza della. Ecco i dettagli Glidi, People Can Fly, hanno sottolineato in non poche occasioni che questo non si tratterà del solitomultiplayer pieno basato sulle microtransazioni (anzi queste ultime non ci saranno proprio) e, sebbene sembri che il prossimo sparatutto RPG differirà da altri giochi del suo genere in diversi modi, è comunque unche punta porre molta enfasi sul cooperativo e il multiplayer. Laè una funzionalità piuttosto importante per un gioco del genere, ma purtroppo si tratta di una feature che sembra non sarà inclusa in, o almeno non in senso ...

Advertising

zazoomblog : Outriders: il titolo non avrà la chat vocale al lancio ma gli sviluppatori promettono di “rimediare in qualche modo… - tuttoteKit : Outriders: il titolo non avrà la chat vocale al lancio ma gli sviluppatori promettono di 'rimediare in qualche modo… - xbox_series : preorder per il futuro maneggiare con cura??tranne se un titolo e' il titolo da avere a tutti i costi ma per il rest… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Outriders su Xbox Game Pass: gratis al lancio su Xbox Series X|S e Xbox One) è stato pubb… - omniacrystallis : Microsoft ha annunciato che Outriders sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one, ossia dal 1° aprile. Un'a… -