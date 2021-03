"Operazione illegale, come ha fatto?". Akash Kumar travolto da uno scandalo: bastano tre giorni di Isola, cos'ha combinato (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi tornerà stasera, giovedì 18 marzo, con il secondo appuntamento settimanale dopo l'esordio di lunedì scorso. Uno dei naufraghi più discussi di questi primi giorni è stato sicuramente Akash Kumar, che si è fatto notare per tre cose principalmente: la discussione avuta subito con Tommaso Zorzi - che veste i panni dell'opinionista dopo aver vinto il Grande Fratello Vip -, la polemica sul colore dei suoi occhi che sarebbe stato ritoccato grazie a un'Operazione e la curiosità sul fatto che abbia partecipato a tre programmi televisivi con altrettanti nomi diversi. Gli occhi di ghiaccio del modello non sono naturali, ne è sicuro anche Giacomo Urtis che, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, ha portato nuove prove: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L'dei Famosi condotta da Ilary Blasi tornerà stasera, giovedì 18 marzo, con il secondo appuntamento settimanale dopo l'esordio di lunedì scorso. Uno dei naufraghi più discussi di questi primiè stato sicuramente, che si ènotare per tre cose principalmente: la discussione avuta subito con Tommaso Zorzi - che veste i panni dell'opinionista dopo aver vinto il Grande Fratello Vip -, la polemica sul colore dei suoi occhi che sarebbe stato ritoccato grazie a un'e la curiosità sulche abbia partecipato a tre programmi televisivi con altrettanti nomi diversi. Gli occhi di ghiaccio del modello non sono naturali, ne è sicuro anche Giacomo Urtis che, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, ha portato nuove prove: la ...

Advertising

sassuolnewsgaia : Detenzione illegale di armi da fuoco, operazione dei Carabinieri - gaiaitaliacom : Detenzione illegale di armi da fuoco, operazione dei Carabinieri - Meteora_xoxo : @PazzeskaMilano2 Sono verdi, ovvio che sono veri, in Italia è illegale l'operazione #tzvip, i tuoi non li metterei mai in dubbio - TaniaTortelli : @gggg45466 @aurorapierce_ @jingercard @ilmio3go È un operazione da noi illegale...si fa ad esempio in Marocco.. - michvael : @fearlvess trapianto ma in europa è illegale, li aveva marroni poi ha iniziato ad usare le lenti colorate celesti e… -