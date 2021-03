OPA CFT, risultati finali. Delisting il 22 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – ATS Automation Holdings Italy, società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems, con riferimento all’OPA volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, speciali e a voto plurimo di CFT, a un corrispettivo pari a 4,6 euro per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, rende noto che sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in adesione all’offerta durante il periodo di adesione: n. 14.864.713 azioni ordinarie, pari al 92,75167% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie; n. 3.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da Azioni a Voto Plurimo; n. 130.668 Azioni Speciali, pari ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – ATS Automation Holdings Italy, società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems, con riferimento all’OPA volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, speciali e a voto plurimo di CFT, a un corrispettivo pari a 4,6 euro per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, rende noto che sulla base deidefinitivi dell’Offerta comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in adesione all’offerta durante il periodo di adesione: n. 14.864.713 azioni ordinarie, pari al 92,75167% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie; n. 3.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da Azioni a Voto Plurimo; n. 130.668 Azioni Speciali, pari ...

