Oliver Hutton sì | quello di Holly & Benji era Maradona | «Ho creato il cartone pensando a lui»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) Captain Tsubasa, ovvero l’diè Diego Armando. L’iconico campione delanimato giapponese è statoa immagine e somiglianza del Pibe de Oro. L’ha confessato Yoichi Takahashi, l’artista giapponese autore del manga, in un’intervista concessa a Revista Libero, e ripresa dal Corriere dello Sport. “C’è molto dinella mia opera”, dice Takahashi, il quale si innamorò dinel 1979: “Era il Mondiale Under 20, nel ’79. Non sono mai andato allo stadio, ma lo seguivo,in Giappone non poteva non avere gli occhi su di sé. Ero un assistente, non avevo ancora debuttato da fumettista. E stavo disegnando la bozza di Captain Tsubasa.fu il ...