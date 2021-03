Olimpiadi Tokyo 2020, direttore creativo si dimette per battuta sessista (Di giovedì 18 marzo 2021) Altre dimissioni presentate ai vertici dell’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa volta è toccato a Hiroshi Sasaki, direttore creativo, costretto a rassegnare le dimissioni in seguito a una battuta sessista nei confronti di Naomi Watanabe: in occasione di un incontro avvenuto nel marzo dell’anno scorso per pianificare la cerimonia d’apertura, Sasaki – facendo riferimento al peso della star giapponese – aveva proposto di vestirla di rosa nel ruolo di “Olympig” (maiale olimpico, ndr). Una battuta che ha scaturito una bufera e che è stata condannata da Seiko Hashimoto: “E’ completamente inappropriato fare commenti che ridicolizzano l’aspetto delle persone. Lo stesso Sasaki ha riconosciuto che era un commento offensivo e credo che una cosa ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Altre dimissioni presentate ai vertici dell’organizzazione delledi. Questa volta è toccato a Hiroshi Sasaki,, costretto a rassegnare le dimissioni in seguito a unanei confronti di Naomi Watanabe: in occasione di un incontro avvenuto nel marzo dell’anno scorso per pianificare la cerimonia d’apertura, Sasaki – facendo riferimento al peso della star giapponese – aveva proposto di vestirla di rosa nel ruolo di “Olympig” (maiale olimpico, ndr). Unache ha scaturito una bufera e che è stata condannata da Seiko Hashimoto: “E’ completamente inappropriato fare commenti che ridicolizzano l’aspetto delle persone. Lo stesso Sasaki ha riconosciuto che era un commento offensivo e credo che una cosa ...

redazioneiene : Alex Schwazer è stato escluso dalle Olimpiadi perché accusato di doping ma un giudice italiano lo ha assolto. Molto… - Gazzettino : Olimpiadi, a Tokyo altre dimissione per frase sessista: «è talmente grassa che può vestirsi da maiale» - sportface2016 : #Tokyo2020 Il direttore creativo Hiroshi #Sasaki si è dimesso in seguito a una battuta sessista ai danni dell'att… - RaiSport : Il direttore creativo delle #Olimpiadi di #Tokyo si è dimesso dopo uno scandalo che è seguito quando ha insultato… - RadioItaliaIRIB : Olimpiadi di Tokyo: dimesso il responsabile delle cerimonie per espressione offese -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo 'Olympig'. Direttore creativo Tokyo2020 lascia dopo body shaming su un'attrice Il direttore creativo delle Olimpiadi di Tokyo si è dimesso in relazione a uno scandalo che è seguito quando ha insultato una delle migliori attrici del cast e fatto commenti scortesi sul suo peso. Secondo i media giapponesi, il ...

Si dimette anche il direttore creativo di Tokyo 2020 Il direttore creativo delle Olimpiadi di Tokyo si è dimesso in relazione a uno scandalo che è seguito quando ha insultato una delle migliori attrici del cast e fatto commenti scortesi sul suo peso. Secondo i media giapponesi, ...

Olimpiadi, a Tokyo altre dimissione per frase sessista: «è talmente grassa che può vestirsi da maiale» Il Messaggero Olimpiadi, a Tokyo altre dimissione per frase sessista: «è talmente grassa che può vestirsi da maiale» Il sessismo continua a contraddisinguere le pieghe organizzative dei vertici del comitato olimpico in Giappone. Poco tempo fa si è dovuto dimettere il presidente del comitato olimpico, ...

Schwazer deve partecipare alle prossime Olimpiadi: mozione presentata in consiglio regionale Il caso di Alex Schwazer finirà fra i banchi della giunta regionale. L’accusa al marciatore altoatesino di avere assunto delle sostanze illecite, proveniente dalle autorità anti-doping mondiali, gli c ...

