Olimpiadi | direttore creativo di Tokyo si dimette dopo aver insultato attrice per suo peso

Tokyo, 18 mar. (Adnkronos) – Il direttore creativo delle Olimpiadi di Tokyo si è dimesso in relazione a uno scandalo che è seguito quando ha insultato una delle migliori attrici del cast e fatto commenti scortesi sul suo peso. Secondo i media giapponesi, il direttore creativo Hiroshi Sasaki aveva avanzato l'idea ai dipendenti che la robusta intrattenitrice di 33 anni Naomi Watanabe potesse apparire vestita da maiale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. L'attrice potrebbe apparire come un "Olympig" in un costume rosa, ha scherzato. Lo specialista della pubblicità di 66 anni si è scusato giovedì con Sasaki, che è anche uno stilista, dicendo che il suo commento era stato "molto inappropriato".

