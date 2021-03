Olimpiadi di Tokyo, ennesimo scandalo per commenti sessisti. Si dimette il direttore artistico (Di giovedì 18 marzo 2021) Hiroki Sasaki, responsabile delle cerimonie di apertura e chiusura, avava rilasciato dichiarazioni sulle dimensioni di Naomi Watanabe, definedola «Olympig». E' il secondo episodio a sfondo sessista sui Giochi Olimpici Leggi su lastampa (Di giovedì 18 marzo 2021) Hiroki Sasaki, responsabile delle cerimonie di apertura e chiusura, avava rilasciato dichiarazioni sulle dimensioni di Naomi Watanabe, definedola «Olympig». E' il secondo episodio a sfondo sessista sui Giochi Olimpici

Advertising

redazioneiene : Alex Schwazer è stato escluso dalle Olimpiadi perché accusato di doping ma un giudice italiano lo ha assolto. Molto… - EmaMorao : Mandiamo Schwazer alle Olimpiadi di Tokyo Firma la petizione, si chiede che ad Alex, ormai scagionato, venga data l… - alecavo : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo grattacapo per gli organizzatori dei Giochi olimpici: il direttore creativo delle cerimonie di apertura e chiusura… - Agenzia_Ansa : Nuovo grattacapo per gli organizzatori dei Giochi olimpici: il direttore creativo delle cerimonie di apertura e chi… - robertoanversa : Olimpiadi di Tokyo, ennesimo scandalo per commenti sessisti. Si dimette il direttore artistico -