Ok dell'Ema al vaccino AstraZeneca, si può somministrare di nuovo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca ha un nuovo via libera. L'Autorità europea sui medicinali (Ema) ha reso note le conclusioni delle sue analisi sull'AntiCovid della casa farmaceutica britannica, dopo i casi di trombosi che avevano spinto prima le autorità tedesche e poi diversi altri Paesi, fra cui l'Italia, a interrompere le somministrazioni. Di oggi analoghi pronunciamenti da parte dell'autorità britannica e di quella italiana. La direttrice esecutiva di Mhra, June Raine, ha sottolineato che "non ci sono prove che i vaccini contro il Covid prodotti da AstraZeneca e Pfizer/Biontech causino delle trombosi. Il nostro esame approfondito e minuzioso, insieme alla valutazione critica di scienziati indipendenti di primo piano, mostra che non vi è alcuna prova che le ...

