"Oh, riprendete ca***?". Del Debbio, sfuriata senza precedenti: la regia non fa quello che dice e lui sbotta. In studio cala il gelo (Di giovedì 18 marzo 2021) Paolo Del Debbio si aggiudica il quarto posto della classifica dei "Nuovi mostri". Striscia la Notizia, nella puntata del 17 marzo, non ha potuto fare a meno di citare "il suo proverbiale autocontrollo". Il conduttore di Dritto e Rovescio ha infatti bacchettato a gran voce la regia. Tutta colpa del libro di Roberto Speranza dal titolo "Perché guariremo". Fatica, quella del ministro della Salute, uscita ma ritirata in tempo record visto e considerato che l'Italia dal coronavirus ancora non si è liberata. E invece il volto di Rete Quattro ne ha una copia proprio in studio: "La telecamera ce lo riprende un po' più da vicino entro Natale? Ce la facciamo?", ha detto ai cameramen. Ma niente: "Possiamo riprenderlo da vicino? Ohh, regia si può riprendere 'sto ca** di libro?", ha commentato andando su tutte le furie.

Ultime Notizie dalla rete : riprendete ca*** Mara Venier furiosa per la fake news sul marito Nicola Carraro: 'Che ca**o scrivete? Vergognatevi!' Poi, si scatena: " Ma che ca**o scrivete! Vergognatevi! Siete delle me**eeeeeeee !". Che la notizia ... " Voi riprendete pure la notizia, imbecilli !" dice di un'altra testata caduta nella trappola; " ...

MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo crostata al cioccokiwi Riprendete la frolla dal frigo e stendetela in una tortiera di ca. 20 cm di diametro, quindi bucherellatela con una forchetta 6. Versatevi la crema al cioccolato e infornate il tutto in forno già ...

