Oggi la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 Fico | “I camion dell’Esercito a Bergamo | immagine che non dimenticheremo mai”

Oggi è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Covid-19. Il premier Mario Draghi deporrà, questa mattina a Bergamo, una corona di fiori al Cimitero monumentale, poi l'inaugurazione del Bosco della memoria. Il Paese, ha detto ieri il presidente Sergio Mattarella in occasione nel 160mo anniversario dell'Unità d'Italia "ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia e di coesione". "Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai – afferma in un video il presidente della Camera, Roberto Fico – e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell'Esercito che a Bergamo trasportavano le bare delle vittime del Covid."

