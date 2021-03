Oggi la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid Gravina | “Il calcio partecipa commosso”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Senato ha approvato un d.d.l. che istituirà laindelche si celebrerà ogni 18 marzo, il giorno del 2020 in cui è stato registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia. Sul sito della FIGC è intervenuto, per commentare questa ricorrenza, il Presidente Gabriele. Queste le sue parole: “Ilaldi-19 come ha fatto per tutto quest’anno, manifestando vicinanza a coloro che hanno sofferto e supportando chi, come gli operatori dei servizi essenziali, ha tenuto insieme l’intero Paese alimentando ogni giorno la speranza di poter superare ...

MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - ItalianAirForce : Giornata dell'#UnitàNazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera ???? . Oggi celebriamo questa giornata… - DPCgov : #18marzo Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del #Coronavirus. Una giornata di ricordo e di cordogli… - P_M_1960 : Un anno fa i camion militari attraversarono Bergamo con le bare dei morti di covid. Un anno fa le vittime erano 29… - potenzadoc : RT @russotweet: Oggi, nell'istituzione e celebrazione della I Giornata nazionale dedicata alle vittime di questa pandemia, in un ospedale d… -

"LaMondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, ...implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni...è lanazionale dedicata alle vittime di questa pandemia. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo tutti la piena consapevolezza che la salute dei nostri cittadini, anche ...Eterno Marmoreo Amore, prima opera monumentale di Indaco, da oggi, 18 marzo, Giornata per le vittime del Covid, collocata nel giardino degli Spedali di Brescia per dare testimonianza della forza ...Livorno, 18 marzo 2021 - Anche Livorno oggi ricorda le vittime del Covid. E' la Giornata nazionale in loro memoria e anche la nostra città vi si unisce, come sempre accade quando è il momento di dare ...