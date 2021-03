“Oggi iniziamo così, in maniera diversa”. Pomeriggio 5, mani giunte e silenzio. Barbara D’Urso spiazza tutti (Di giovedì 18 marzo 2021) Giornata particolare per Barbara D’Urso e il suo ‘Pomeriggio Cinque’, il programma di intrattenimento in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:15 alle 18:45. Da sempre la conduttrice napoletana è solita aprire il suo appuntamento con le anticipazioni, che vanno dai temi di attualità alla cronaca rosa, passando per la cronaca e il mondo della televisione, ma questa volta è andata diversamente. Niente ‘caffeuccio’, nessun sorriso e gustose anticipazioni sugli ospiti e i temi che poi ha affrontato durante la trasmissione, questa volta Barbara D’Urso ha aperto Pomeriggio Cinque con le mani giunte e un ricordo per le vittime italiane della pandemia da Covid-19.



