Obitori in Italia | macabro quanto scoperto dai Carabinieri dei Nas

A seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri dei Nas in numerosi Obitori Italiani sarebbero emersi dei quadri sconcertanti: scene dell'orrore. Continua a crescere il numero dei decessi in Italia causa del Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi a sono ben 103.855 le morti causate dal virus. Nessun Italiano dimenticherà mai le scene dei camion militari L'articolo proviene da YesLife.it.

