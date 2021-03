Nuovo stadio San siro, Sala: “Fermi fino a quando l’Inter non chiarirà il futuro della società” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul progetto del Nuovo stadio entro la scadenza del suo mandato. “Diciamolo con chiarezza ai milanesi, non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e l’altra metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Io non posso affidare un quartiere della città, per un periodo così lungo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il futuro della società, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso che finché in particolarenonil suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, sul progetto delentro la scadenza del suo mandato. “Diciamolo con chiarezza ai milanesi, non stiamo parlando solo delloma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sulloe l’altra metà è su altre cose che portano a comporre ildi quell’area. Io non posso affidare un quartierecittà, per un periodo così lungo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il, ...

Advertising

disinformatico : Atterraggio riuscito. Questo stadio è andato e tornato nove volte (nuovo record per SpaceX). - Acerbi_Fra : Vittoria di carattere nel nostro stadio e nuovo passo avanti. La stagione è lunga, abbiamo fame e non molliamo! For… - capuanogio : Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il pro… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano, alt di Sala sul nuovo stadio: 'Fermi finché l'Inter non chiarisce sulla futura proprietà' - fattoquotidiano : Nuovo stadio San siro, Sala: “Fermi fino a quando l’Inter non chiarirà il futuro della società” -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo stadio Salvini, Sala nei Verdi? "Non sapevo esistessero?' Sulla sospensione del vaccino Astrazeneca e nuovo piano vaccinale Matteo Salvini è stato chiaro: 'L'... Matteo Salvini ha parlato anche delle comunali di Milano e dello Stadio di San Siro . 'Con noi lo ...

Nuovo stadio San Siro, il sindaco Sala: "Meglio fermarsi, l'Inter chiarisca il suo futuro" Milano - Nuovo stadio a San Siro , si profila uno stop nel progetto portato avanti da Milan e Inter. "Penso che, finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino , per noi le cose devono essere ...

NUOVO STADIO, STAMATTINA LA CONFERENZA DEI SERVIZI Appia Polis San Siro, Sala: "fermi fino a che Inter non chiarisce" "Penso che finche' in particolare l'Inter non chiarira' il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Cosi' ...

UFFICIALE - Alberto Colombo nuovo allenatore della Virtus Francavilla Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Alberto Colombo che ha assunto l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra, ...

Sulla sospensione del vaccino Astrazeneca epiano vaccinale Matteo Salvini è stato chiaro: 'L'... Matteo Salvini ha parlato anche delle comunali di Milano e dellodi San Siro . 'Con noi lo ...Milano -a San Siro , si profila uno stop nel progetto portato avanti da Milan e Inter. "Penso che, finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino , per noi le cose devono essere ..."Penso che finche' in particolare l'Inter non chiarira' il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Cosi' ...Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Alberto Colombo che ha assunto l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra, ...