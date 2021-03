Nuovo Cts, Gerli rinuncia all’incarico dopo le polemiche (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stata la decisa la nuova formazione del Comitato tecnico-scientifico. Franco Locatelli il coordinatore. Silvio Brusaferro il portavoce. ROMA – E’ stato ufficializzato il Nuovo Comitato tecnico-scientifico. dopo il passo indietro di Agostino Miozzo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato un Nuovo decreto per la formazione del Cts. Il ruolo di coordinatore è stato affidato a Franco Locatelli supportato da Silvio Brusaferro, quest’ultimo portavoce unico. La nota Il Nuovo Comitato tecnico scientifico è stato deciso dal capo della Protezione Civile con una nota, riportato da La Repubblica. “Preso atto delle recenti dimissioni del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con l’accelerazione delle attività ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stata la decisa la nuova formazione del Comitato tecnico-scientifico. Franco Locatelli il coordinatore. Silvio Brusaferro il portavoce. ROMA – E’ stato ufficializzato ilComitato tecnico-scientifico.il passo indietro di Agostino Miozzo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato undecreto per la formazione del Cts. Il ruolo di coordinatore è stato affidato a Franco Locatelli supportato da Silvio Brusaferro, quest’ultimo portavoce unico. La nota IlComitato tecnico scientifico è stato deciso dal capo della Protezione Civile con una nota, riportato da La Repubblica. “Preso atto delle recenti dimissioni del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con l’accelerazione delle attività ...

Advertising

mante : Consideriamo il lato confortante della vicenda: in Italia chiunque per proprie abilità o per fortuita coincidenza p… - stanzaselvaggia : Alberto Gerli, nuovo membro del Cts. - ricpuglisi : Dalle reazioni isteriche dei #MoriremoTutti direi che la nomina del nuovo CTS non è malaccio. - lacavaz : RT @ilruttosovrano: Uno dei membri del nuovo CTS è l'ing. Gerli che aveva previsto il Veneto in zona bianca ed una riduzione dei contagi in… - CristinaDaRold : Leggo che si sia appena dimesso. Giorno 1 del nuovo CTS: -1 -