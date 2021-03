Nuova Alitalia scalda i motori | a che punto siamo? Le novità

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sembra essere finalmente arrivato ildi svolta di una vicenda che si trascina da anni. Lae prepara il decollo tra giugno/luglio, periodo migliore per intercettare la domanda estiva ma dovrà essere molto più light. Previsti 45/47 aerei e circa 6000 dipendenti in meno. “L’obiettivo della partenza della newco Ita – ha confermato il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione in Commissione Trasporti della Camera tracciando la road map per il rilancio della compagnia aerea tricolore attraverso Italia Trasporto Aereo – è entro giugno-luglio. Per questo dobbiamo accelerare. Il fattore tempo è decisivo. Ho sottolineato questo aspetto anche al commissario Vestager. È nostro interesse che Ita parta il prima possibile. ...

Nuvole all'orizzonte per i lavoratori. E' il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti a sottolineare di fronte alla Commissione Trasporti della Camera che per la newco Ita serve 'discontinuità, sostenibilità ...Per lacompagnia di bandiera 45 aerei e spezzatino in arrivo per handling e manutenzione che saranno messe all'asta, come vuole Bruxelles. Le parole ...Nuvole all’orizzonte per i lavoratori Alitalia. E’ il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti a sottolineare di fronte alla Commissione Trasporti della Camera che per la newco Ita serve ...il decollo della nuova compagnia di bandiera, dagli attuali 10.500 lavoratori in totale alle dipendenze di Alitalia, secondo alcune indiscrezioni, si potrebbe arrivare a circa 3 mila come scrive oggi ...