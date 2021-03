Novo Nordisk | il team con diabete alla Milano-Sanremo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 marzo 2021) Laè una delle gare ciclistiche più attese dagli appassionati. 298 km di pura fatica ma chefine è ripagata dsoddisfazione di aver partecipato“Classicissima” di primavera. Le due città che saranno partenza e arrivo per i ciclisti, sono due luoghi intrisi da sempre dpassione per lo sport. Si parte sabato 20 marzo da Colle di Giovo (non da Passo del Turchino, chiuso per una frana) e si giunge“città dei fiori”. 25 le squadre che parteciperanno, presente anche. Tirreno Adriatico 2021: il trionfo di Pogacar: “? Non è un ostacolo” Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del ...