Notizie dal Forex 18 marzo 2021

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L'euro ripiega nuovamente nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1916 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1855. Si conferma stabile l'inflazione dell'Eurozona nel mese di febbraio, che segna un +0,9% su base tendenziale. USD/YEN Il biglietto verde sale ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,07, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 110,08. Rallenta la produzione industriale negli Stati Uniti a febbraio, che ha registrato un calo mensile del 2,2%. GBP/USD La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3932 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,3885. Negli Stati Uniti le vendite al dettaglio sono calate del 3% a febbraio, più delle attese. EUR/YENL'euro consolida il rialzo nei confronti dello yen ...

Ultime Notizie dalla rete : Notizie dal LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 marzo: i numeri vincenti Tra le notizie più curiose del giorno segnaliamo quella avvenuta in provincia di Pordenone, dove un ... il 28 è lo scoppio mentre le galline sono rappresentate dal 57 (81 in caso di gallina morta).

Abusi nella diocesi di Colonia, terremoto nella Chiesa tedesca Stefan Hesse, che era stato a sua volta vicario generale a Colonia, avrebbe "violato i suoi doveri", e anch'egli ha subito offerto al Papa le dimissioni, chiedendo la rimozione dal proprio incarico ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 marzo, che sale di 24.935 casi e 423 morti.

Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro che sfiderà la Scozia Confermato il triangolo allargato visto nel secondo tempo contro il Galles – inedito dal primo minuto – con Edoardo Padovani estremo e Bellini-Ioane all’ala. Prima presenza da titolare per Federico ...

