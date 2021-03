Nordcorea | Pyongyang | “Niente contatti con Usa finché politica ostile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Ogni contatto o dialogo tra la Corea del Nord e gli Usa non può concretizzarsi a meno che non venga ritirata ladegli Stati Uniti”. Si è espressa così in dichiarazioni riportate dall’agenzia Kcna il vice ministro degli Esteri della Corea del Nord, Choe Son Hui, affermando che gli Stati Uniti “hanno cercato da metà febbraio di stabilirecon noi attraverso diversi canali”. Per il “dialogo – insiste mentre il segretario di Stato Antony Blinken è a Seul con il segretario alla Difesa Lloyd Austin – vanno create le circostanze per un confronto su un piano di parità”. Eassicura che ignorerà futuri tentativi da parte di Washington di stabilire. E’ la prima volta che la Corea del Nord ammette tentativi di contatto da parte dell’Amministrazione Biden, bollati come ...