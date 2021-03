“Non respiro”: Sandra Milo inscena malore in diretta dopo il vaccino, è polemica (Di giovedì 18 marzo 2021) Sandra Milo è stata ospite a ‘Un giorno da pecora’, la trasmissione radiofonica di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.L’attrice era stata invitata dai conduttori radiofonici per parlare del vaccino quando, nel bel mezzo della diretta, ha iniziato ad emettere degli strani versi. I conduttori si sono subito allarmati, ma subito dopo arriva la verità. Il gesto di cattivo gusto a ‘Un giorno da pecora’ “Ho fatto il secondo stamattina, sto abbastanza bene” – ha detto l’attrice 88enne durante la trasmissione di Rai Radio 1 – “Un po’ mi batte il cuore più velocemente, però dai. Oddio, forse non sto bene, oh cavolo, cosa succede, non respiro, aiuto, ah, ah, ah…”. Di fronte ai lamenti di Sandra Milo, i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro si ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021)è stata ospite a ‘Un giorno da pecora’, la trasmissione radiofonica di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.L’attrice era stata invitata dai conduttori radiofonici per parlare delquando, nel bel mezzo della, ha iniziato ad emettere degli strani versi. I conduttori si sono subito allarmati, ma subitoarriva la verità. Il gesto di cattivo gusto a ‘Un giorno da pecora’ “Ho fatto il secondo stamattina, sto abbastanza bene” – ha detto l’attrice 88enne durante la trasmissione di Rai Radio 1 – “Un po’ mi batte il cuore più velocemente, però dai. Oddio, forse non sto bene, oh cavolo, cosa succede, non, aiuto, ah, ah, ah…”. Di fronte ai lamenti di, i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro si ...

