Non è tutto oro quel che luccica. Il piano Biden visto da Dominick Salvatore (Di giovedì 18 marzo 2021) Il più grande piano di salvataggio dell’economia nella storia americana sta, piano piano, prendendo corpo. Il Congresso ha appena approvato uno sforzo che vale 1.900 miliardi di dollari, una potenza di fuoco paragonabile al New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Dentro c’è di tutto: tasse, stimoli fiscali, sussidi (versamento diretto di 1.400 dollari a tutti i cittadini il cui reddito annuo è minore di 75 mila dollari). Uno dei cuori del piano Usa è l’aumento delle tasse sui grandi patrimoni e sulle major, con un aliquota di imposta che potrebbe presto passare dal 21 al 28%. tutto il contrario di quanto fatto da Donald Trump, che i profitti societari li aveva protetti con tasse tutto sommato leggere. Senza considerare che si tratta del primo aumento fiscale a livello ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Il più grandedi salvataggio dell’economia nella storia americana sta,, prendendo corpo. Il Congresso ha appena approvato uno sforzo che vale 1.900 miliardi di dollari, una potenza di fuoco paragonabile al New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Dentro c’è di: tasse, stimoli fiscali, sussidi (versamento diretto di 1.400 dollari a tutti i cittadini il cui reddito annuo è minore di 75 mila dollari). Uno dei cuori delUsa è l’aumento delle tasse sui grandi patrimoni e sulle major, con un aliquota di imposta che potrebbe presto passare dal 21 al 28%.il contrario di quanto fatto da Donald Trump, che i profitti societari li aveva protetti con tassesommato leggere. Senza considerare che si tratta del primo aumento fiscale a livello ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito Santo scrive la storia della Chiesa e del mondo. Noi siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la sua… - amnestyitalia : Insultate, molestate, stuprate solo perché camminano per strada. Questa è la storia di tante, troppe donne in tutto… - LiciaRonzulli : DETTO. FATTO ?Oggi ho depositato il mio Disegno di Legge per rendere obbligatoria la #vaccinazione per tutto il per… - Frances47226166 : RT @Emanuel95917662: Giugno 2019, uno dei momenti più brutti della mia vita, ricoverato in ospedale ancora senza responso e tutto faceva pe… - loujsoul : RT @aspiesdiary: La Sardegna non è il vostro parco giochi e voi ve lo dovete mettere in testa. Si il turismo è parte importante del nostro… -