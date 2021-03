“Noi essenziali”, e anche in Bankitalia spuntano i “furbetti” del vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) anche i dipendenti di Bankitalia chiedono di essere vaccinati in via prioritaria perché, sostengono, loro stanno in prima linea. La richiesta arriva dai sindacati dei bancari. In questa fase è in corso una vera e propria guerra perché sono molte le categorie che ritengono di essere essenziali e quindi pretendono immediatamente il siero. In questo marasma, qua e là, dalle cronache spunta sempre qualche “furbetto”. Oggi scopriamo che anche i funzionari di Bankitalia vogliono provare a spuntarla. La Uil Bankitalia lo mette nero su bianco in una lettera indirizzata ai vertici dell’Istituto. Cosa hanno scritto?



