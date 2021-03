Nocerino: “Il Palermo non deve mollare. Milan, punta l’Europa League. Ibra a Sanremo…” (Di giovedì 18 marzo 2021) "Il Palermo non deve mollare".Parola di Antonio Nocerino. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex centrocampista del Palermo, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb": dal momento della formazione rosanero, protagonista di una stagione tutt'altro che esaltante, alla lotta scudetto in Serie A. Ma non solo..."Il Palermo non deve mollare. La cosa importante è tentare sempre di migliorare. Ovviamente mi dispiace vedere il Palermo in questa situazione. Spero possa riprendersi", ha dichiarato il classe 1985, che ha poi detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dal Milan di Stefano Pioli. "Il Milan è stato davanti per tanto, poi ha avuto qualche intoppo che ci può stare. Ma nessuno ad inizio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) "Ilnon".Parola di Antonio. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex centrocampista del, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb": dal momento della formazione rosanero, protagonista di una stagione tutt'altro che esaltante, alla lotta scudetto in Serie A. Ma non solo..."Ilnon. La cosa importante è tentare sempre di migliorare. Ovviamente mi dispiace vedere ilin questa situazione. Spero possa riprendersi", ha dichiarato il classe 1985, che ha poi detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui daldi Stefano Pioli. "Ilè stato davanti per tanto, poi ha avuto qualche intoppo che ci può stare. Ma nessuno ad inizio ...

