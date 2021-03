No, Gianni Morandi non è stato ricoverato per Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Il tweet, ora, non esiste più. Cancellato dopo le proteste dei lettori. Non si tratta di una bufala, ma di un errore – come si evince dal testo dell’articolo – nella pubblicazione social che contiene l’aggiornamento delle condizioni di salute del tanto amato cantate nato in provincia di Bologna. Venti minuti, questo il lasso di tempo in cui quel tweet è rimasto visibile sul profilo de Il Corriere della Sera con la notizia di Gianni Morandi ricoverato per Covid. Ma, ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > No, le italiane non sono uscite dalla Champions per colpa del pallone più leggero Come detto, quel tweet ora non esiste più (ma il link esiste ancora). E il testo social che lanciava l’articolo sul ritorno social di Gianni Morandi dopo l’incidente domestico era il seguente. Un ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il tweet, ora, non esiste più. Cancellato dopo le proteste dei lettori. Non si tratta di una bufala, ma di un errore – come si evince dal testo dell’articolo – nella pubblicazione social che contiene l’aggiornamento delle condizioni di salute del tanto amato cantate nato in provincia di Bologna. Venti minuti, questo il lasso di tempo in cui quel tweet è rimasto visibile sul profilo de Il Corriere della Sera con la notizia diper. Ma, ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > No, le italiane non sono uscite dalla Champions per colpa del pallone più leggero Come detto, quel tweet ora non esiste più (ma il link esiste ancora). E il testo social che lanciava l’articolo sul ritorno social didopo l’incidente domestico era il seguente. Un ...

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - giornalettismo : Il tweet sbagliato del Corriere della Sera (ora rimosso): #GianniMorandi non è ricoverato per #Covid - CatelliRossella : Gianni Morandi torna sui social: 'E' più dura del previsto' -