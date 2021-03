Nissan Micra, per l’Italia arriva la versione Gpl (Di giovedì 18 marzo 2021) Una esclusiva per il nostro mercato che – soprattutto nel segmento B – apprezza particolarmente le versioni a doppia alimentazione: fra i punti di forza, un’autonomia superiore ai 1000 km e tanti benefici nella mobilità urbana. E’ una esclusiva per il mercato italiano, sempre attento alle alimentazioni alternative, la nuova versione Gpl di Nissan Micra, che strizza l’occhio alle esigenze di una clientela attenta all’ambiente e ai costi di esercizio: una opzione particolarmente popolare nel segmento B dove fra i privati il Gpl vanta una quota pari al 14% delle immatricolazioni, rispetto a una media del 9% in tutti gli altri segmenti. Peraltro il minore impatto ambientale dovuto alle basse emissioni di CO2 – 129 grammi per km a benzina e 119 a gpl – permette a questa Micra di circolare liberamente nei centri storici ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Una esclusiva per il nostro mercato che – soprattutto nel segmento B – apprezza particolarmente le versioni a doppia alimentazione: fra i punti di forza, un’autonomia superiore ai 1000 km e tanti benefici nella mobilità urbana. E’ una esclusiva per il mercato italiano, sempre attento alle alimentazioni alternative, la nuovaGpl di, che strizza l’occhio alle esigenze di una clientela attenta all’ambiente e ai costi di esercizio: una opzione particolarmente popolare nel segmento B dove fra i privati il Gpl vanta una quota pari al 14% delle immatricolazioni, rispetto a una media del 9% in tutti gli altri segmenti. Peraltro il minore impatto ambientale dovuto alle basse emissioni di CO2 – 129 grammi per km a benzina e 119 a gpl – permette a questadi circolare liberamente nei centri storici ...

