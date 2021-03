Neonato in terapia intensiva per ustioni, arrestati genitori. Medici: “Lesioni provocate in più giorni” / (Di giovedì 18 marzo 2021) Neonato in terapia intensiva per ustioni, arrestati genitori. Medici. Sono gravi le condizioni del piccolo ricoverato al Santobono nato da appena 4 giorni. Secondo quanto dichiarato dal Dg Rodolfo Conenna le Lesioni potrebbero essere di giorni diversi e la situazione al momento non è chiara. L’unica certezza è che il bimbo ora è ricoverato in terapia intensiva. l Santobono, in terapia intensiva, c’è un bimbo di appena 4 giorni che lotta per la vita. Le condizioni sono critiche e i Medici, che hanno intubato il piccolo, lavorano senza sosta. Le Lesioni sono molto estese, racconta il Direttore Generale ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 marzo 2021)inper. Sono gravi le condizioni del piccolo ricoverato al Santobono nato da appena 4. Secondo quanto dichiarato dal Dg Rodolfo Conenna lepotrebbero essere didiversi e la situazione al momento non è chiara. L’unica certezza è che il bimbo ora è ricoverato in. l Santobono, in, c’è un bimbo di appena 4che lotta per la vita. Le condizioni sono critiche e i, che hanno intubato il piccolo, lavorano senza sosta. Lesono molto estese, racconta il Direttore Generale ...

