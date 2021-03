Nel nuovo Cts anche Donato Greco: nel 2008 nella task force per l’emergenza in Campania, sosteneva l’assenza di nesso tra rifiuti e cancro (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci sono solo le uscite riduzioniste degli scorsi mesi – il ritenere l’epidemia conclusa a maggio, i dubbi sulla capacità degli asintomatici di trasmettere il Covid – a suscitare polemiche sull’ingresso di Donato Greco nel Comitato Tecnico Scientifico dell’era Draghi. Polemiche che nascono dai trascorsi di Greco al vertice della task force sanitaria del commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania, sotto la guida di Gianni De Gennaro. In quegli anni – era il 2008, governatore della Campania Antonio Bassolino, emergenza spazzatura nella fase più acuta, tra la mancanza di impianti di trattamento e le strade inondate di sacchetti neri – Greco, epidemiologo, ex dirigente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci sono solo le uscite riduzioniste degli scorsi mesi – il ritenere l’epidemia conclusa a maggio, i dubbi sulla capacità degli asintomatici di trasmettere il Covid – a suscitare polemiche sull’ingresso dinel Comitato Tecnico Scientifico dell’era Draghi. Polemiche che nascono dai trascorsi dial vertice dellasanitaria del commissariato perin, sotto la guida di Gianni De Gennaro. In quegli anni – era il, governatore dellaAntonio Bassolino, emergenza spazzaturafase più acuta, tra la mancanza di impianti di trattamento e le strade inondate di sacchetti neri –, epidemiologo, ex dirigente del ...

fattoquotidiano : IL CTS DEI MIGLIORI. Prima crepa nel nuovo organismo fatto con il 'Cencelli', si dimette #Gerli, ma anche gli altri… - PagellaPolitica : Tra i nomi nuovi nel #Cts c'è anche quello dell'ingegnere Alberto Gerli, che da mesi fa previsioni e rilascia inter… - riotta : Alberto Gerli nel nuovo CTS, scelta errata. - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Nel nuovo Cts anche Donato Greco: nel 2008 nella task force per l’emergenza in Campania, sosteneva l’assenza di nesso… - rif_raf_1965 : RT @gigi52335676: #Piazzapulita Eppure io un posto nel nuovo CTS per la prof Viola l'avrei trovato -