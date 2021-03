Negli anni Settanta ci si vaccinava ovunque: che tempi. Ma lo ammetto: sono un ‘no roulotte’ (Di giovedì 18 marzo 2021) anni Settanta, una roulotte parcheggiata nel cortile della scuola. Al suo interno due loschi individui, anzi losche. La prima: una tipa smunta, mora, coi capelli sporchi, un po’ di forfora che non guasta mai e con una faccia triste, ma così triste che se la incontrassi adesso le direi “Cosa c’è che non va?”, lei mi risponderebbe “No, niente” e qualche settimana dopo la vedrei protagonista della trasmissione satirica “Chi l’ha visto?” inseguita dai parenti che ne hanno denunciato l’inspiegabile scomparsa o sulla cima di Montovolo, prima di buttarsi giù dalla rupe senza lasciare un biglietto o un fax, come si usa tra suicidi. La seconda: il capo, anzi la capa, una donna brutta, in ciabatte con i capelli alla Napo Orso Capo, gli occhiali dalla montatura spessa di marca Raybandreotti, due spalle da scaricatore di porto e una voce cavernosa (quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021), una roulotte parcheggiata nel cortile della scuola. Al suo interno due loschi individui, anzi losche. La prima: una tipa smunta, mora, coi capelli sporchi, un po’ di forfora che non guasta mai e con una faccia triste, ma così triste che se la incontrassi adesso le direi “Cosa c’è che non va?”, lei mi risponderebbe “No, niente” e qualche settimana dopo la vedrei protagonista della trasmissione satirica “Chi l’ha visto?” inseguita dai parenti che ne hanno denunciato l’inspiegabile scomparsa o sulla cima di Montovolo, prima di buttarsi giù dalla rupe senza lasciare un biglietto o un fax, come si usa tra suicidi. La seconda: il capo, anzi la capa, una donna brutta, in ciabatte con i capelli alla Napo Orso Capo, gli occhiali dalla montatura spessa di marca Raybandreotti, due spalle da scaricatore di porto e una voce cavernosa (quando ...

