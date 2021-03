NBA | cambiano il protocollo sanitario | niente quarantena per i vaccinati a contatti con un caso Covid | apertura ad amici e cene

(Di giovedì 18 marzo 2021) La NBA continua a dimostrarsi una delle associazioni sportive più all’avanguardia nella lotta contro il-19. Quest’estate la lega dei giganti è stata fra le prime a riprendere le attività, riuscendo a mandare in porto la stagione grazie alla bolla costruita a Disneyworld in cui si sono registrati zero contagi fino al termine della stagione 2019/2020. Negli ultimi giorni l’associazione guidata da Adam Silver è tornata agli onori della cronaca poiché sta facendo vaccinare anche addetti ai lavori e giocatori stessi, con i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e del nostro Nicolò Melli come una delle prime squadre a percorrere questo passo. Ma nella giornata di oggi la NBA ha varato anche un cambio diad hoc per tutti i giocatori che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno due settimane e per le ...

Advertising

fedeborgogno : @GiordanoSepi @rprat75 Io però aspetterei di vedere Nash quando in NBA iniziano a fare sul serio, cioè ai play-off.… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA cambiano

NbaReligion

... ha rilasciato un'emozionante intervista al settimanale People che uscirà venerdì in uno speciale allegato dedicato alle donne cheil mondo. 'Sono soprattutto focalizzata nel trovare la luce ...Gli Spursmarcia nel secondo tempo e dominano i New York Knicks per 119 - 93 , restando ai piani alti dell Ovest.Brooklyn espugna San Antonio dopo 19 anni, Utah ko a New Orleans IERI A ...I Miami Heat hanno deciso di cedere Meyers Leonard e una seconda scelta al Draft 2027 per prendere Trevor Ariza, che non scende in campo da più di un anno. Per il veterano si tratta dell’11° scambio i ...Steve Kerr ne ha passate tante durante la sua carriera in NBA. Il giovane Steve esordì nel 1988, vagò per qualche anno nella lega, fino al 1993, quando approdò ai Chicago Bulls, temporaneamente privi ...