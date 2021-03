NBA 2020-2021: Harden stende i Pacers con 40 punti, Milwaukee batte Philadelphia all’overtime (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono state ben dieci le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria, per 112-116, dei Detroit Pistons sui Toronto Raptors. Brilla il rookie Saddiq Bey che ha sfornato una doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi. Esultano anche i Brooklyn Nets che piegano, 124-115, gli Indiana Pacers. James Harden, contro il sodalizio di Indianapoli, ha realizzato una roboante tripla doppia da 40 punti, 10 rimbalzi e 15 assist. Nel big match della Eastern Conference, i Milwaukee Bucks, dopo una grande rimonta, sono riusciti ad avere la meglio sui Philadelphia 76ers. Il sodalizio del Wisconsin è uscito trionfatore dalla sfida in questione, dopo un supplementare, con il risultati finale di 109-105. Decisivo il solito Giannis Antetokounmpo, il quale ha messo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono state ben dieci le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria, per 112-116, dei Detroit Pistons sui Toronto Raptors. Brilla il rookie Saddiq Bey che ha sfornato una doppia doppia da 28e 12 rimbalzi. Esultano anche i Brooklyn Nets che piegano, 124-115, gli Indiana. James, contro il sodalizio di Indianapoli, ha realizzato una roboante tripla doppia da 40, 10 rimbalzi e 15 assist. Nel big match della Eastern Conference, iBucks, dopo una grande rimonta, sono riusciti ad avere la meglio sui76ers. Il sodalizio del Wisconsin è uscito trionfatore dalla sfida in questione, dopo un supplementare, con il risultati finale di 109-105. Decisivo il solito Giannis Antetokounmpo, il quale ha messo a ...

