Nazionale, De Rossi entra nello staff dell’Italia come collabaratore tecnico (Di giovedì 18 marzo 2021) In Serie A è stato già accostato a diverse squadre: prima tra tutte la Fiorentina. Il futuro di Daniele De Rossi è come allenatore, non lo ha mai nascosto. In attesa di ottenere il patentino utile ad allenare in Serie A, l’ex centrocampista della Roma inizia un nuovo percorso: da oggi, infatti, fa parte dello staff della Nazionale italiana. Ad annunciarlo è la stessa Figc attraverso un comunicato rilasciato sul proprio sito. De Rossi in Nazionale ha giocato tanto, e vinto il massimo. C’era anche lui in campo nel 2006, nella finale vinta contro la Francia. Segnò anche uno dei rigori che permisero agli azzurri di diventare campioni del mondo. “La Nazionale riabbraccia Daniele De Rossi – si legge nel comunicato – L’ex centrocampista azzurro è da oggi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) In Serie A è stato già accostato a diverse squadre: prima tra tutte la Fiorentina. Il futuro di Daniele Deallenatore, non lo ha mai nascosto. In attesa di ottenere il patentino utile ad allenare in Serie A, l’ex centrocampista della Roma inizia un nuovo percorso: da oggi, infatti, fa parte dellodellaitaliana. Ad annunciarlo è la stessa Figc attraverso un comunicato rilasciato sul proprio sito. Deinha giocato tanto, e vinto il massimo. C’era anche lui in campo nel 2006, nella finale vinta contro la Francia. Segnò anche uno dei rigori che permisero agli azzurri di diventare campioni del mondo. “Lariabbraccia Daniele De– si legge nel comunicato – L’ex centrocampista azzurro è da oggi ...

