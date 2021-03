Natalia Paragoni | Andrea Zelletta esulta ma fioccano critiche feroci dopo il grande annuncio

(Di giovedì 18 marzo 2021) Abbiamo conosciutoa Uomini e Donne, quando corteggiava quello che poi è diventato il suo fidanzato:, l’ex protagonista del quinto GF Vip che è arrivato alla finalissima. Ma in questi mesi si è parlato molto anche di lei, che nel frattempo è diventata un’influencer. Seguita da oltre 900mila follower,dispensa consigli di moda e di make up e si racconta attraverso shooting e foto del suo quotidiano. E nelle ultime ore ha finalmente svelato ai fan il suo nuovo progetto: ha scritto un libro. In questi mesi ha preferito mantenere il silenzio, facendo così unasorpresa ai fan. L’è arrivato direttamente da lei con un video pubblicato sul suo profilo di Instagram. Immediato, ovvio, il commento di ...

Advertising

MondoTV241 : UeD, Natalia Paragoni ha scritto un libro: svelato il titolo e la data di uscita. . #NataliaParagoni… - GiuseppeporroIt : GF VIP, Andrea Zelletta rivela il motivo per cui Natalia Paragoni ha diffidato il reality #gfvip #andreazelletta… - httpbenzoash : Oggi sto facendo lezione con una ragazza che ha la stessa voce di Natalia paragoni, penso a croccantino?? - BlogUomini : L’ex tronista Andrea pronto a diventare genitore con Natalia Paragoni. - blogtivvu : Andrea Zelletta svela perché Natalia Paragoni ha diffidato il #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Gossip e TV

Dopo avere lanciato frecciatine a Giulia Salemi e Dayane Mello , Andrea Zelletta intervistato da SuperGuidaTV ha parlato della fidanzata, dopo i pettegolezzi nati nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip (specie durante il periodo natalizio). Andrea Zelletta svela perchéha diffidato il ...In particolare, ricorderemo quando, Dayane Mello , aveva affermato delle insinuazioni su, fidanzata di Zelletta. Quest'ultimo, intervistato da SuperGuida Tv, sembrerebbe aver mandato ...Natalia Paragoni ha annunciato via social l’uscita del suo primo libro, La Vita secondo Naty, e ha svelato qualche dettaglio sul suo contenuto. Natalia Paragoni: il libro Come molti altri influencer a ...Natalia Paragoni ha appena dato ai suoi fan sui social un annuncio a sorpresa: c'è un'incredibile novità in arrivo, ecco di che si tratta ...