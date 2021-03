Nasce ‘Palermo Mediterranea’: “Uniti per lo sviluppo della città” (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – Imprenditori, giovani startupper, industriali, costruttori, chef famosi, tutti legati da un filo comune: l’amore incondizionato per Palermo. Per farne un ‘brand’, “una città green”, al passo coi tempi. Nasce così ‘Palermo Mediterranea’, una business community che vuole dare “risposte ad alcune grandi sfide” legate, ad esempio, all’ambiente o al Mediterraneo. Ci sono imprenditori noti e meno noti, dai Mirri agli Alessi, da Iolanda Riolo, Morettino e Ugo Giusino Parodi, al costruttore Marco Giammona. Ma una cosa vogliono subito metterla in chiaro: “Non abbiamo nessuna intenzione di fare politica”. Nel 2022 si voterà e Palermo Mediterranea, attraverso il direttore, Dario Nepoti, e il Presidente, Marco Giammona, annuncia: “Nessuno di noi si candiderà, e se qualcuno dovesse farlo verrà ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – Imprenditori, giovani startupper, industriali, costruttori, chef famosi, tutti legati da un filo comune: l’amore incondizionato per Palermo. Per farne un ‘brand’, “unagreen”, al passo coi tempi.così, una business community che vuole dare “risposte ad alcune grandi sfide” legate, ad esempio, all’ambiente o al Mediterraneo. Ci sono imprenditori noti e meno noti, dai Mirri agli Alessi, da Iolanda Riolo, Morettino e Ugo Giusino Parodi, al costruttore Marco Giammona. Ma una cosa vogliono subito metterla in chiaro: “Non abbiamo nessuna intenzione di fare politica”. Nel 2022 si voterà e Palermo Mediterranea, attraverso il direttore, Dario Nepoti, e il Presidente, Marco Giammona, annuncia: “Nessuno di noi si candiderà, e se qualcuno dovesse farlo verrà ...

Advertising

lifestyleblogit : Nasce 'Palermo Mediterranea': 'Uniti per lo sviluppo della città' - - TV7Benevento : Impresa: nasce la business community 'Palermo Mediterranea', 'Uniti per lo sviluppo della città' (3)... - TV7Benevento : Impresa: nasce la business community 'Palermo Mediterranea', 'Uniti per lo sviluppo della città' (2)... - TV7Benevento : Nasce 'Palermo Mediterranea': 'Uniti per lo sviluppo della città'... - fisco24_info : Nasce 'Palermo Mediterranea': 'Uniti per lo sviluppo della città': Imprenditori, giovani startupper, industriali, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce ‘Palermo Serie C, Catanzaro – Palermo: pronostico, quote e probabili formazioni Forza Napoli