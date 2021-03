Napoli, Sonia morta per trombosi. Il commovente post del figlio: “Ti guarderò sempre così” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ti guarderò sempre così, sei stata e sarai la cosa più bella della mia vita”. Comincia così il post di Mario, uno dei due figli di Sonia Battaglia, morta a 54 anni a seguito delle conseguenze di una trombosi sopraggiunta qualche giorno dopo aver effettuato la prima dose di vaccino AstraZeneca. Napoli, Sonia morta per trombosi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ti, sei stata e sarai la cosa più bella della mia vita”. Cominciaildi Mario, uno dei due figli diBattaglia,a 54 anni a seguito delle conseguenze di unasopraggiunta qualche giorno dopo aver effettuato la prima dose di vaccino AstraZeneca.per. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

