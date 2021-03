Napoli, pensiero al mercato: occhi puntati su Dimarco e Veretout (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in corsa per la zona Champions ma pensa anche al prossimo mercato: i nomi sul taccuino degli azzurri Aurelio De Laurentiis pensa al prossimo mercato e i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono numerosi. Due quelli per la fascia sinistra: il “solito” Junior Firpo e Federico Dimarco, sbocciato con Juric al Verona. La Gazzetta dello Sport riporta anche l’interesse per Jordan Veretout per una mediana che vedrà forse la partenza di Fabian Ruiz. Potrebbe salutare anche Kalidou Koulibaly. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Ildi Aurelio De Laurentiis è in corsa per la zona Champions ma pensa anche al prossimo: i nomi sul taccuino degli azzurri Aurelio De Laurentiis pensa al prossimoe i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono numerosi. Due quelli per la fascia sinistra: il “solito” Junior Firpo e Federico, sbocciato con Juric al Verona. La Gazzetta dello Sport riporta anche l’interesse per Jordanper una mediana che vedrà forse la partenza di Fabian Ruiz. Potrebbe salutare anche Kalidou Koulibaly. Leggi su Calcionews24.com

