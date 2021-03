Napoli | nomi accostati al club azzurro e la sfida contro la Roma

(Di giovedì 18 marzo 2021) Marchetti: “Sarri? Non è semplice un suo ritorno ma neanche così impossibile. Penso che più di un pensiero ci sia” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Marchetti, Colonnese, Padovan, Cherubini e Borrelli sul, su vari calciatorial, sul Covid e su altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, su Kaio Jorge e sul“Kaio Jorge? Ne so pochissimo, bisogna essere sempre molto accorti. Sono giocatori molto validi su cui si scatena un’asta. Se l’interesse viene fuori o c’è un interesse concreto o per stanare altri. Dimaro e Zaccagni con Juric al? Io credo siano svincolati dal discorso Juric. Peraltro Dimarco è in prestito con riscatto e ...

Questihanno tutte le caratteristiche che cerca la Roma: sono relativamente giovani, per il ... di proprietà dell'Udinese, ha quasi 27 anni, Meret delne ha appena compiuti 24, Silvestri ...Se Zaniolo non dovesse riprendersi completamente dall'infortunio, sono vari isu cui potrebbe ... L'ala del, così come il suo ex compagno ai tempi del Pescara, sarà un elemento fondamentale ...Momento delicato in casa Roma per ciò che riguarda la posizione di Paulo Fonseca. Nelle scorse ore sono circolati diversi nomi, ma stando alle ultime notizie ci sarebbe una preferenza. Secondo quanto ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, ...