Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista della Roma (Di giovedì 18 marzo 2021) Libero da impegni europei, il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno in vista dello scontro diretto per un posto in Champions League, contro la Roma di domenica sera. Questo il report della sessione mattutina emanato dallo stesso club partenopeo: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani."

