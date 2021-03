Napoli, esplode bomba nella notte: onda d’urto distrugge vetri e auto (Di giovedì 18 marzo 2021) Esplosa una bomba nella notte nel quartiere Ponticelli. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale in via Luigi Crisconio, a pochi metri da uno studio medico. La deflagrazione ha provocato un’onda d’urto che ha mandato in frantumi i vetri delle case, ha sventrato i contenitori dell’immondizia e ha dannegiato alcune auto. Napoli, bomba nella notte: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Esplosa unanel quartiere Ponticelli. Ignoti hanno fattore un ordigno rudimentale in via Luigi Crisconio, a pochi metri da uno studio medico. La deflagrazione ha provocato un’che ha mandato in frantumi idelle case, ha sventrato i contenitori dell’immondizia e ha dannegiato alcune: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

