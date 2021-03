Napoli, è morta Sonia Battaglia: per i familiari si era aggravata dopo il vaccino. La denuncia (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) È morta Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) da diversi giorni ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli per un’emorragia cerebrale. Secondo i familiari della donna, le sue condizioni erano peggiorate dopo la somministrazione di una dose di vaccino Astrazeneca, alla quale era stata sottoposta lo scorso primo marzo. Sonia Battaglia, parla il figlio La conferma è arrivata, da Raffaele Conte, figlio di Sonia Battaglia. «Mia madre è morta», ha detto a NapoliToday. Raffaele ha sperato fino all’ultimo che i medici dell’ospedale del Mare riuscissero a strappare sua madre dal coma in cui era piombata. È in corso in ospedale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) È, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio () da diversi giorni ricoverata all’Ospedale del Mare diper un’emorragia cerebrale. Secondo idella donna, le sue condizioni erano peggioratela somministrazione di una dose diAstrazeneca, alla quale era stata sottoposta lo scorso primo marzo., parla il figlio La conferma è arrivata, da Raffaele Conte, figlio di. «Mia madre è», ha detto aToday. Raffaele ha sperato fino all’ultimo che i medici dell’ospedale del Mare riuscissero a strappare sua madre dal coma in cui era piombata. È in corso in ospedale ...

