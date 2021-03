Napoli, ci si allena a Castel Volturno: palestra e piscina per Petagna, terapie per Rrahmani (Di giovedì 18 marzo 2021) Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di CastelVolturno. Assente Stanislav Lobotka a causa di una tonsillite, mentre Gattuso sta cercando di recuperare l’ultimo tassello mancante dell’attacco, ossia Andrea Petagna: in tal senso l’attaccante ex Spal ha svolto lavoro in piscina e palestra. terapie infine per il centrale difensivo Amir Rrahmani. Gli azzurri si preparano così al match contro la Roma in programma domenica sera all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Seduta mattutina per ilal Training Center di. Assente Stanislav Lobotka a causa di una tonsillite, mentre Gattuso sta cercando di recuperare l’ultimo tassello mancante dell’attacco, ossia Andrea: in tal senso l’attaccante ex Spal ha svolto lavoro ininfine per il centrale difensivo Amir. Gli azzurri si preparano così al match contro la Roma in programma domenica sera all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A. SportFace.

