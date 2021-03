Napoli, buone notizie per Ringhio: i risultati dei tamponi (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – buone notizie per Rino Gattuso che avrà a disposizione tutta la squadra, a parte gli infortunati. Sono risultati tutti negativi infatti i tamponi eseguiti ieri dall’intera rossa partenopea. Gattuso quindi potrà contare non solo sui giocatori di domenica scorsa, avrà a disposizione anche Manolas e Lozano che finalmente hanno recuperato a pieno. Con la Roma sarà uno scontro diretto per l’accesso in Champions League. Un traguardo che tifosi e società si augurano di raggiungere per potersi esibire nell’Europa che conta il prossimo anno. Una nuova stagione che difficilmente vedrà ancora la presenza di Gattuso in panchina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper Rino Gattuso che avrà a disposizione tutta la squadra, a parte gli infortunati. Sonotutti negativi infatti ieseguiti ieri dall’intera rossa partenopea. Gattuso quindi potrà contare non solo sui giocatori di domenica scorsa, avrà a disposizione anche Manolas e Lozano che finalmente hanno recuperato a pieno. Con la Roma sarà uno scontro diretto per l’accesso in Champions League. Un traguardo che tifosi e società si augurano di raggiungere per potersi esibire nell’Europa che conta il prossimo anno. Una nuova stagione che difficilmente vedrà ancora la presenza di Gattuso in panchina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

