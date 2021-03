Napoli, 54enne muore per emorragia cerebrale. Familiari: “Grave dopo vaccino” (Di giovedì 18 marzo 2021) È morta ?per un’emorragia cerebrale Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) da diversi giorni ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli. Secondo i Familiari della donna, le sue condizioni erano peggiorate dopo la somministrazione di una dose di vaccino anti-covid AstraZeneca, alla quale era stata sottoposta lo scorso 1° marzo. I fratelli e i figli della donna nei giorni scorsi hanno diffuso attraverso i loro profili Facebook video e appelli rivolti al ministro della Salute Roberto Speranza al fine di “bloccare il vaccino AstraZeneca” e chiedendo chiarezza su quanto avvenuto alla donna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) È morta ?per un’Sonia Battaglia, ladi San Sebastiano al Vesuvio () da diversi giorni ricoverata all’Ospedale del Mare di. Secondo idella donna, le sue condizioni erano peggioratela somministrazione di una dose dianti-covid AstraZeneca, alla quale era stata sottoposta lo scorso 1° marzo. I fratelli e i figli della donna nei giorni scorsi hanno diffuso attraverso i loro profili Facebook video e appelli rivolti al ministro della Salute Roberto Speranza al fine di “bloccare ilAstraZeneca” e chiedendo chiarezza su quanto avvenuto alla donna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

