Naomi Watanabe, l'attrice plus size vestita da maiale come "Olympig": il direttore artistico di Tokyo 2021 costretto a licenziarsi (Di giovedì 18 marzo 2021) Ancora un grattacapo per gli organizzatori dei Giochi olimpici: Hiroshi Sasaki, direttore creativo delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato costretto a presentare le dimissioni dopo la vergognosa proposta che ha fatto a una popolare comica giapponese per la cerimonia di apertura. Un rapporto riservato pubblicato dai media giapponesi ha rivelato infatti che Sasaki aveva suggerito che la nota intrattenitrice per taglie forti Naomi Watanabe si presentasse alla cerimonia di apertura vestita da maiale. Un "Olympig" in un costume rosa, l'ha definita Sasaki scherzando sulla cosa. Ovviamente la notizia ha scatenato forti polemiche, non solo in Giappone, tanto da spingere il 66enne alle dimissioni.

