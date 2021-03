Musetti-Dimitrov stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzo Musetti affronterà Grigor Dimitrov ai quarti di finale dell’Atp 500 di Acapulco 2021, scontro che promette emozioni da vivere. L’azzurro ha sconfitto in successione Diego Schwartzman e Frances Tiafoe, entrambi partendo da atleta meno quotato, raggiungendo un traguardo emozionante. La sfida andrà in scena la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 marzo, non prima delle ore 05.00 italiane. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) proporrà la diretta televisiva dell’evento, con live streaming fruibile tramite il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, pubblicati al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzoaffronterà Grigorai quarti di finale dell’Atp 500 di, scontro che promette emozioni da vivere. L’azzurro ha sconfitto in successione Diego Schwartzman e Frances Tiafoe, entrambi partendo da atleta meno quotato, raggiungendo un traguardo emozionante. La sfida andrà in scena la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 marzo, non prima delle ore 05.00 italiane. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) proporrà latelevisiva dell’evento, con livefruibile tramite il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, pubblicati al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

WeAreTennisITA : MUSETTI COL ?? Ad Acapulco, Lorenzo riesce a battere anche Frances Tiafoe al tiebreak del terzo set, nel quale l'am… - sportface2016 : #ATPAcapulco 2021: come e quando seguire #Musetti-#Dimitrov, stanotte in tv - fisco24_info : Tennis: Musetti ai quarti di Acapulco, Fognini eliminato: Toscano batte Tiafoe e trova Dimitrov, ligure ko con Norr… - sportperpassion : RT @effedandrea: #tennis l’aspettavano alla prova del nove ma lui la ha ampiamente superata. ??????a Lorenzo #Musetti che batte #Tiafoe e si q… - TiebreaktennisI : Quarti ATP Acapulco Musetti – Dimitrov in TV – dove vederla e orario -