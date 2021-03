(Di giovedì 18 marzo 2021) Siamo ormai ai nastri di partenza della nuovastica, con Formula Uno e Motomondiale che, per esempio, alzeranno il sipario sulle rispettive annate nel corso del prossimo fine settimana, quello del 28 marzo. Per seguire l’immensa mole disue due e quattro ruote, si potrà tranquillamente fare affidamento a Sky che, per l’edizione 2021, presenterà diverse novità, come l’ingressoF1 del campione del mondo 2016. Saranno ben 22 idi motorin onda su Sky, con l’integrazione degli eventistici proposti dai canali Euro. Dopo il via al Mondiale di Formula E dello scorso febbraio, il 28 marzo tornano anche Formula 1 e MotoGP con i GP del ...

Advertising

zazoomblog : Motori scatta la stagione 2021! Sky Sport sarà la casa ufficiale con 22 campionati e Nico Rosberg nella squadra F1… - OA_Sport : Motori, scatta la stagione 2021! Sky Sport sarà la casa ufficiale, con 22 campionati e Nico #Rosberg nella squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Motori scatta

Motori.it

Quando si parla di un veicolo elettrico, nell'immaginario collettivola preoccupazione per la 'ricarica della batteria'. Niente di più semplice, le opzioni per il "rifornimento di elettricità" ...Le due vetture di Porsche dispongono anche di supportiattivi PADM e dello Sport Chrono Pack ... che con 20 CV in più a disposizione nel motoreda 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. Tanti ...Siamo ormai ai nastri di partenza della nuova stagione motoristica, con Formula Uno e Motomondiale che, per esempio, alzeranno il sipario sulle rispettive annate nel corso del prossimo fine settimana, ...Un colpo al cuore, un'immagine indelebile nella memoria di ogni italiano. Uno scatto che in pochi minuti ha cambiato ogni cosa, rendendo chiara in un istante tutta la tragedia del Covid, ...