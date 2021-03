Morto «per infarto» il presidente della Tanzania Magufuli. Definì un bluff il virus (Di venerdì 19 marzo 2021) Mercoledì sera la vicepresidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan ha annunciato la morte del presidente John Magufuli: «Abbiamo perso il nostro coraggioso leader». Dopo oltre due settimane di assenza e voci che lo davano in un ospedale in India (o in Germania) per curarsi dal covid e mentre altri lo davano già Morto da giorni è arrivata la notizia. Ufficialmente la morte è dovuta ad arresto cardiaco, dopo un infarto che lo avrebbe colpito il 9 marzo. 61 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 marzo 2021) Mercoledì sera la viceSamia Suluhu Hassan ha annunciato la morte delJohn: «Abbiamo perso il nostro coraggioso leader». Dopo oltre due settimane di assenza e voci che lo davano in un ospedale in India (o in Germania) per curarsi dal covid e mentre altri lo davano giàda giorni è arrivata la notizia. Ufficialmente la morte è dovuta ad arresto cardiaco, dopo unche lo avrebbe colpito il 9 marzo. 61 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

