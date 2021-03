Morto il presidente negazionista della Tanzania Magufuli

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Il presidente della Tanzania, John Magufuli, è morto in un ospedale di Dar es Salaam: lo ha annunciato in serata la suo vice Samia Suluhu, dopo settimane di incertezza rispetto alle condizioni di salute del capo di Stato. Sessantuno anni, Mafuguli aveva negato in più occasioni la gravità della crisi sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19.

pietroraffa : È morto di Covid il Presidente della Tanzania, che negava fermamente il Covid - SkyTG24 : Tanzania, morto il presidente John Magufuli - ilpost : È morto John Magufuli, il presidente della Tanzania - fioravanti76 : RT @ricgazza: Il presidente della Tanzania Mugufuli, 61 anni, negazionista totale del Covid sarebbe morto di Covid. Sosteneva cure con bev… - piccologabri : RT @LileStarseed: Secondo fonti ufficiali è morto di attacco cardiaco, ma secondo alcune voci era morto di COVID da una settimana. Ora tut… -

'negazionista' della Tanzania per Covid Il presidente della Tanzania John Magufuli 'è morto a causa del coronavirus, questa è una forma di giustizia poetica'. Lo ha detto il leader...