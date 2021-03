Morta la 54enne in coma dopo il vaccino I familiari | ‘Era sanissima | vogliamo la verità’

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tre giorni fa l’appello disperato da parte dei, che si rivolgevano ai medici di tutta Italia per cercare chi potesse dare aiuto alla loro mamma, Sonia Battaglia, laentrata inpochi giorniaver fatto la prima dose delAstraZeneca. E oggi la notizia che per la donna non ci sono più speranze: è stata infatti dichiarata la morte cerebrale. Sonia Battaglia, la donna di 54 anni originaria di San Sebastiano al Vesuvio, era ricoverata dal 13 marzo scorso all’Ospedale del Mare infarmacologico. Due giorniaver fatto ilaveva iniziato ad avere febbre e vomito. “Il giorno seguente alstava bene tanto che è andata a lavorare – raccontava il figlio – Due giorniha ...

...ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare, sino al decesso di oggi. La conferma è arrivata, dura come un macigno, da Raffaele Conte, figlio di Sonia Battaglia: 'Mia madre è', ...Sonia Battagliaper una trombosi dopo il vaccino Astrazeneca La donna aveva ricevuto il 1 ... Secondo i famigliari della donna, lanon aveva patologie pregresse. Uno dei figli, intervistato ...Lo scrive su Facebook Mario Conte, il figlio di Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) morta oggi all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni per ...... cerebrale è stata assunta dalla commissione medico legale per la valutazione della morte encefalica della Asl Napoli 2 e dell’ospedale del mare». Sonia, 54enne napoletana, dipendente dell’Itis ...