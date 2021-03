Montevarchi (Arezzo) – Polizia scopre una truffa di 100,000 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella scorsa primavera, il responsabile di una nota azienda agricola del Valdarno aretino sporgeva denuncia presso il Commissariato di P. S. di Montevarchi per aver subito una serie di furti all’interno della propria azienda aggiungendo che ignoti, sfruttando il nome e il timbro della sua azienda, avevano acquistato, materiale ferroso da un’azienda di Livorno senza Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella scorsa primavera, il responsabile di una nota azienda agricola del Valdarno aretino sporgeva denuncia presso il Commissariato di P. S. diper aver subito una serie di furti all’interno della propria azienda aggiungendo che ignoti, sfruttando il nome e il timbro della sua azienda, avevano acquistato, materiale ferroso da un’azienda di Livorno senza

Daisy Pascariu è seconda a Montevarchi La direttrice Vannoni: "Ottimo risultato" La Nazione Truffe in Valdarno: la polizia scopre raggiri per oltre 100.000 euro e denuncia due persone La polizia del Commissariato di Montevarchi ha fatto luce su una serie di truffe messe a segno ai danni di aziende del Valdarno ma non solo. I raggiri scoperti avevano fruttato 100mila euro. Denunciat ...

